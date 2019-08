O Concello estuda a posibilidade de instalar pantallas nos concertos pero ve "dificultades técnicas"

Concerto de Beret © Diego Torrado

Sen entrar en cifras concretas, a concelleira de Festas, Carme da Silva, realizaba unha avaliación este luns das Festas de Verán en Pontevedra e, en concreto, da Semana Grande.

Da Silva indicaba que milleiros de persoas converteron á cidade en "trending topic" para destacar que "había moita máis xente que a poboación de Pontevedra" nas rúas durante estes últimos días.

Nesta xornada de luns na que se celebra o Día da Infancia, con prezos económicos nas atraccións de feira, a concelleira sinalaba que a afluencia de xente "desbordou".

Precisamente, sobre as dificultades que os asistentes aos concertos da praza de España atopáronse para poder ver aos artistas, Carme da Silva sinalou que o goberno local estuda a demanda cidadá de instalar pantallas xigantes. Explicou que existen "dificultades técnicas" para que estas propostas tecnolóxicas garantan que o público que se atope en rúas de Riestra ou de Michelena poida ver os concertos. Indicou que os servizos técnicos están a traballar para avaliar posibles solucións, "pero non é fácil", apuntou a concelleira.

Carme da Silva destacou tamén o éxito da programación de actuacións máis minoritarias nas prazas da Ferrería ou do Teucro, ao permitir que o público coñeza a artistas galegos.

INCIDENCIAS

A concelleira tamén destacou a ausencia de incidencias destacables durante estas celebracións. Neste sentido, sinalou que a Policía Local realizou 1.300 probas nos controis de alcoholemia, cun resultado de oito positivos. A estes hai que sumar cinco positivos no test de drogas, que se realizan cando unha persoa parece que non se atopa estable e, con todo, non dá positivo en alcoholemia.

Carme da Silva indicou que, aínda que o obxectivo atópase en lograr cero positivos, o resultado destas probas mostra que as persoas que asisten gozan das festas con responsabilidade.

Desde o Concello indican que as actividades continúan ao longo dos próximos días coa Festa do Demo o vindeiro venres 23 e despois Ponte Coqueta e a Feira Franca.

Afirmou que espera que o xoves xa se retiraron todas as atraccións da contorna da Alameda, para iniciar os preparativos para a celebración da Feira Franca durante a fin de semana do 7 e 8 de setembro.