As empresas afectadas pola cancelación do Maestral crearán unha plataforma

As empresas afectadas pola cancelación do Maestral Music Festival crearán unha plataforma para esixir o pago dos seus servizos.

Segundo informa a xornalista Lorena Ferreño en páxinas do Diario de Arousa estas empresas damnificadas reclamarán unhas débedas que superan "con creces los 600.000 euros".

Trátase dunha vintena de empresas contratadas polos organizadores deste evento musical e que xa alertaran da falta de pagamento polos seus servizos tras cinco días de actuacións.

O Concello de Sanxenxo lamentou a cancelación do Maestral Music Festival, nun comunicado no que sinalan que "é evidente que máis aló das desfeitas provocadas polo mal tempo houbo erros na planificación do evento".

Igualmente o Concello indicou que "o sentimos especialmente polas persoas que adquiriron entradas e nalgúns casos aproveitaron para vir pasar uns días a Sanxenxo e finalmente non puideron gozar do seu concerto".