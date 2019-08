Denuncian a situación dos feirantes no Polígono de Nantes

Caravanas dos feriantes no polígono de Nantes © PSOE de Sanxenxo Vertedura de fecais ao sumidoiro municipal de augas pluviais © BNG de Sanxenxo

As representantes locais do PSOE e o BNG de Sanxenxo, Ainhoa Fervenza e Sandra Fernández Agraso, respectivamente, denunciaron a situación na que se atopan as caravanas dos feirantes nas parcelas municipais do Polígono de Nantes.

Segundo a socialista Ainhoa Fervenza "ademais de engancharse directamente á iluminación pública, verten augas de uso doméstico directamente nas augas pluviais".

"Estase vertendo augas fecais na recollida que logo se verte no regato que pasa polo polígono", engadiu a nacionalista Sandra Fernández.

Así mesmo, a edil do PSOE explicou que "o polígono non está dotado das infraestruturas necesarias para eses usos" tratándose dunha decisión improvisada por parte do Concello de recolocar o asentamento dos feirantes no polígono de Nantes.

Para o BNG "Telmo Martín está máis descontrolado que nunca e todo o fai por ordeno e mando, sen mirar as consecuencias nin as responsabilidades que neste caso por ter o concello de Sanxenxo".