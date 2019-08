Os veciños de Raxó decidirán en asemblea se adoptan medidas de presión ante o Concello polas festas

A comisión de festas de Raxó convocou unha asemblea aberta este mércores ás 21.00 horas no Centro Xaime Illa para coñecer a postura dos veciños respecto a a Festa da Saleta 2019 que, segundo aseguran, "corre perigo" pola "marcha atrás" do Concello de Poio na colaboración económica que viña ofrecendo.

"O Concello de Poio négase a manter a colaboración do ano pasado", afirma esta comisión organizadora que expresa o seu malestar co goberno local porque lles quere cobrar "ata o dispositivo policial", por valor de 400 euros.

Nesa asemblea explicarán a situación na que se atopan e apuntan que tamén "queremos escoitar as súas propostas e votar con eles a postura que queren que sigamos mantendo incluíndo outras medidas de presión", explicou Javier Ferreiro, presidente da Asociación.

O orzamento das festas achégase aos 60.000 euros e o ano pasado preto do 90% foi recadado pola comisión entre empresas e particulares. "Nós pedímoslle ao Concello de Poio a colaboración do ano pasado e, por suposto, que non nos cobre por enviar a patrullas da Policía Local, porque xa é o colmo", indicou Javier Ferreiro.

"Se a Festa da Saleta 2019 non se celebra só terá un culpable e é o Concello de Poio", conclúe Javier Ferreiro.