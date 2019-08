O Concello de Marín anima á cidadanía ser familia acolledora de 'Vacacións en paz'

No marco do programa 'Vacacións en paz', organizado pola Coordinadora Estatal de Asociacións Solidarias co Sahara (CEAS Sahara), este ano viñeron a España uns 4.300 nenos saharauís.

Fatimetu Suelim Brahim é a única nena do campamento de refuxiados que pasa a tempada estival no municipio de Marín. Faino por terceiro ano grazas a esta iniciativa promovida pola asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí.

Este martes a alcaldesa, María Ramallo, e a concelleira Marián Sanmartín, recibírona xunto á súa familia de acollida. Na recepción, tamén estivo outro neno que está cunha familia de Moaña, e ambos recibiron uns recordos da vila.

Fatimetu explicou que lle gustaría chegar a estudar Enfermería para poder ir ao campamento no que vive coa súa familia en Alxeria e axudar ás persoas que alí están.

Desde o Concello de Marín animaron á cidadanía a que respondan á chamada da solidariedade e que se fagan familias acolledoras. Aquelas persoas que estean interesadas poden poñerse en contacto coa asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, SOGAPS, no teléfono 986 26 26 37.