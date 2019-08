A Policía Nacional investiga a morte dun peregrino alemán días despois de sufrir un golpe na cabeza á porta dun pub

A Policía Nacional de Pontevedra mantén aberta unha investigación para aclarar a morte dun peregrino de orixe alemá que hai dúas semanas golpeouse a cabeza ás portas do pub Tropicana da rúa Benito Corbal tras verse implicado nun enfrontamento con varias persoas. Faleceu o domingo tras varios días na UCI.

Os feitos ocorreron o pasado 12 de agosto. A Policía Nacional recibiu unha chamada porque se estaba producindo un enfrontamento ás portas do pub e, ao chegar ao lugar, as patrullas atopáronse con que un cidadán alemán de 42 anos se dera un golpe na cabeza.

No medio do enfrontamento, caeu contra a beirarrúa e golpeouse na zona baixa do cranio. Segundo relataron testemuñas, estaba bébedo e, tras recibir un empuxón, caeu. A pesar do aparatoso do golpe, non presentaba ningunha ferida visible nin sangue. Cando os policías lle ofreceron acudir a un centro médico, rexeitouno.

Fuentes policiais indicaron que o home rexeitou en varias ocasións recibir asistencia a pesar de que unha ambulancia chegou a desprazarse ata o lugar. A continuación, foise a Caldas de Reis, onde estaba aloxado cuns amigos e alí, unha vez máis, rexeitou recibir asistencia médica.

A última hora dese mesmo día, cando pasaran xa unhas 20 horas desde o golpe, empezou a sufrir convulsións e leváronlle ao centro de saúde de Caldas de Reis. Desde alí foi derivado primeiro ao Hospital Montecelo e logo ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde entrou en coma e permaneceu na Unidade de Coidados Intensivos (UCI) durante doce días.

O pasado domingo 25 de agosto faleceu e todo apunta a que a causa da morte foi o traumatismo cranioencefálico sufrido ao golpearse a cabeza contra a beirarrúa. De momento, están á espera de recibir o resultado da autopsia para determinar a causa exacta da morte.

A Policía Nacional está a buscar posibles testemuñas e facendo investigacións para poder determinar o ocorrido aquela noite e quen foi o responsable da caída deste home. Aquela noite, cando acudiron os policías a Benito Corbal, ninguén quixo presentar denuncia e todo se resolveu coa presenza alí dos axentes, de modo que as investigacións resultan complicadas.

Fuentes policiais indicaron que sobre estes feitos hai versións contraditorias. Ademais, hai persoas que indican que o falecido, de 42 anos, estaba a realizar o Camiño de Santiago acompañando a un menor de idade e outros que indican que estaba a pasar uns días cos seus amigos en Caldas de Reis. r