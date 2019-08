Gallaecia Sport Bar abre inscricións para o seu Campus Indoors de Golf

II Campus Indoors Golf Gallaecia 2019 © Gallaecia Sport Bar O profesional do golf e comentarista en Movistar+, Álvaro Beamonte, colabora no Campus Indoors Golf Gallaecia 2019 © Escuela Golf Beamonte

O Restaurante-tapas Gallaecia Sport Bar de Sanxenxo (Rúa Ourense, 24) convoca o III Campus Indoors Golf Gallaecia 2019 co profesional do golf e comentarista en Movistar+, Álvaro Beamonte, que se celebrará do 4 ao 10 de setembro nas súas instalacións e con clases de campo en Meis e A Toxa.

Álvaro Beamonte es Profesional desde 1991 y compitió en al Challenge Tour 1992-1993. Jugó seis torneos del European Tour antes de dejar la competición, por la lesión en la mano. Continuó su carrera siendo director de clubes de golf y Profesional. De 2001 a 2008 fue profesor en su Club RCP de Hierro de Madrid. De 2002 a 2004 entrenó a los equipos de la Federación de Golf de Madrid. De 2008 a 2014 es el director de la Escuela de Golf Palacio de Negralejo y en 2015 fundó su Escuela Indoor Tecnología, en Decathlon-Madrid, la cual es la referencia de la enseñanza indoor urbana en España.

Beamonte estará dispoñible en Gallaecia Sport Bar de Sanxenxo do mércores 4 de setembro ao martes 10 de setembro, en horario de 10 a 14h e de 18 a 21h, e impartirá as seguintes modalidades: clases indoor con Foresight GC Quad; clases de estratexia en campo virtual con Foresight GC Quad; as novas regras de golf 2019, explicación e práctica en casos concretos; e clases de campo (en Meis e A Toxa). Contará coa colaboración de José María Górriz Lafuente, representante internacional de Foresight.

Desde Gallaecia Sport Bar lembran que as prazas son limitadas. Pódese reservar a través da web: https://www.alvarobeamontegolf.es/clinics-golf-alvaro-beamonte-gallaecia-sanxenxo/ ou no correo electrónico: direccion@gallaeciasportbar.es.