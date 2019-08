ENCE asegura que usa como combustible un aceite "sen maior impacto sobre o medioambiente que o fuel"

Fábrica de ENCE en Lourizán © Mónica Patxot

A dirección da empresa ENCE ven de emitir un comunicado no que cualifica de "información falsa" os datos difundidos este mércores polo concelleiro de Medio Ambiente, Iván Puentes e pola Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) sobre o uso de aceites como combustibles non autorizados na fábrica de Lourizán.

No encontro mantido este mércores no Concello de Pontevedra o colectivo ecoloxista trasladou a súa preocupación "ante o posible emprego de aceites usados contaminantes na planta de biomasa de Ence, unha cuestión que, tal e como reiteran, non está permitida pola lei".

A dirección da pasteira asegura no seu comunicado que "Ence desmente tallantemente estas acusacións".

Ademais puntualiza que a fábrica de Pontevedra "cumpre rigorosamente a súa Autorización Ambiental Integrada (AAI) e non utiliza, de ningún xeito, combustibles nin ningún outro produto incompatible coa devandita Autorización".

Engade o comunicado de Ence que a planta pontevedresa "utiliza combustibles auxiliares para o arranque e parada do seu proceso de produción, que se suxeitan rigorosamente á normativa e lexislación vixente". Tamén resaltan que Ence Pontevedra produce a práctica totalidade da enerxía que precisa para operar "con fontes de xeración e coxeración renovables e limpas".

Ademais asegurán que a fábrica de Lourizán "seguindo o establecido pola orde ministerial APM/205/2018, do 22 de febreiro, que regula o uso como combustible de aceite procesado, aproveita este tipo de combustible nos mencionados procesos de arranque e parada. Ence esixe a todos os seus provedores un certificado que avale que cumpren cos requisitos establecidos pola citada orde".

Finalmente, desde a dirección de engaden no seu escrito que "O uso deste combustible é un claro exemplo de contribución por parte de Ence á Economía Circular e unha boa mostra de reutilización dos recursos, neste caso dun aceite con certificado de calidade e sen maior impacto sobre o medioambiente que o fuel. Neste sentido, a planta de Lourizán reutiliza e confire un novo valor aos materiais e recursos que emprega para operar, tanto desde o punto de vista produtivo como enerxético".