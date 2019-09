Novo corte eléctrico de máis de 4 horas de duración no centro da cidade

Axente da policía local ante o edificio onde unha persoa quedou atrapada nun ascensor polo corte eléctrico © Mónica Patxot Arredor das 16.00 horas, o apagón afectaba a máis zonas da cidade © Naturgy

A empresa Naturgy continúa sen poñer remedio aos habituais cortes que a distribuidora eléctrica a través de Unión Fenosa rexistra na cidade de Pontevedra. Este domingo, máis de catrocentos clientes, segundo os datos que manexa a propia empresa distribuidora, víronse afectados por un apagamento de luz.

A incidencia rexistrábase ás 13.39 horas e afectaba inicialmente a contorna de San Antoniño, a vivendas de Javier Puig Chamas, Perfecto Feijoo, Altamira, José Millán ou Lepanto.

Mesmo, a falta de electricidade afectou a edificios de Benito Corbal provocando que axentes da Policía Local e efectivos dos Bombeiros se achegaran para socorrer a unha persoa que se quedou atrapada nun ascensor, que se bloqueou ao non haber corrente eléctrica.

Segundo o mapa de incidencias de Naturgy, ao redor das 16.00 horas a avaría afectou a máis rúas de Pontevedra estendéndose ata Palamios e Rosalía de Castro e causando cortes de luz en vivendas próximas á Praza de Galicia, afectando a 1.500 usuarios. Media hora máis tarde, as zonas afectadas reducíanse xa á contorna das rúas Lepanto e San Antoniño e o número de clientes afectados reducíase a 277, sempre segundo Naturgy. A incidencia procedía dunha avaría nun transformador que subministra a corrente a esta zona da cidade. A empresa deu por resolta a alerta preto das 18.00 horas.

O Concello de Pontevedra reclamaba a Naturgy que revisase todas as súas instalacións no centro urbano a mediados de xullo tras as incidencias na liña eléctrica que na última semana provocaron cortes de luz en distintas zonas da cidade en varios días diferentes.

Con todo, o martes 27 de agosto volvían rexistrarse outras dúas incidencias ao mediodía que provocaban un apagamento en distintos puntos da cidade e fundamentalmente no centro histórico xusto no momento de maior afluencia de público nos establecementos gastronómicos.