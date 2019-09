Poio convoca a Mesa Local de Seguridade para abordar a situación da parroquia de San Salvador

O Concello de Poio vai convocar a Mesa Local de Seguridade para abordar a situación da parroquia de San Salvador, e tamén solicitará unha reunión coa subdelegada do Goberno, Maica Larriba para trasladar a preocupación da veciñanza pola inseguridade que se vive nesta zona.

Ademais, o goberno local iniciará na vindeira semana reunións coa veciñanza para poder obter información e levar todas as peticións a esa mesa de seguridade.

A concelleira de Seguridade Cidadá, Marga Caldas, considera que a erradicación da marxinalidade no asentamento chabolista do Vao "é un problema que non só é competencia do Concello de Poio" e engade que a solución "precisa da implicación de todas as administracións".

Os datos que manexa o goberno local de Poio, procedentes de fontes policiais, apuntan que a día de hoxe non se rexistra un maior número de delitos que nos últimos dez anos, puntualizando que as melloras e avances "permiten que se detecten máis delitos que antes pasaban desapercibidos". Marga Caldas insiste en que os datos rexistrados confirman que a seguridade aumentou "considerablemente".

A concelleira cre que compre establecer un "protocolo de actuación coordinado" entre as diferentes forzas de seguridade cidadá así como as institucións pertinentes para "garantir a protección que se dá maioritariamente na parroquia de San Salvador e que está vencellada ao asentamento do Vao".