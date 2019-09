Ingresa en prisión o home detido por apuñalar a outro ás portas dun 'after'

Lugar onde se produciu o apuñalamento © PontevedraViva

O Xulgado de Garda de Pontevedra decretou este luns o ingreso na prisión da Lama do home de 41 anos que foi detido pola Policía Local á primeira hora da mañá do domingo por agredir cunha navalla un mozo de 27 anos ás portas dun after da cidade.

O home pasou o día e a noite do domingo nos calabozos da Comisaría Provincial de Pontevedra e á primeira hora da tarde deste luns foi posto a disposición xudicial. Tras prestar declaración ante o xuíz durante varias horas, decretouse o seu ingreso en prisión comunicada e sen fianza, segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

A detención realizouna a Policía Local, pero a investigación, que se segue por un delito de lesións, asumiuna agora a Policía Nacional. A Brigada de Policía Xudicial, que asumiu a investigación, xa practicou as primeiras dilixencias e nas próximas horas ten pensado tomar declaración á presunta vítima, un home que tras a agresión foi trasladado ao Hospital Montecelo.

Fuentes hospitalarias indicaron que o mozo presenta unha boa evolución e atópase xa fóra de perigo, de modo que non se teme pola súa vida. De feito, nas últimas horas xa puido mesmo incorporarse e levantarse da cama.

A agresión produciuse, segundo a información facilitada pola Policía Local, á primeira hora da mañá do domingo no exterior dun coñecido local ' after hour' da avenida de Buenos Aires. O agresor e o agredido, ambos de nacionalidade colombiana, iniciaron unha discusión no interior do establecemento que acabou no exterior.

O agresor cravoulle unha navalla no abdome ao outro home e, a continuación, deuse á fuga. Finalmente, foi detido pola Policía Local a poucos metros do lugar, en cálea Cruz Vermella.

O ferido foi atendido no lugar e posteriormente traslado ao Hospital Montecelo