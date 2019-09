1.720 incidencias foron atendidas este verán polo servizo de socorrismo de Marín

Socorristas en Marín © Concello de Marín

Portocelo, Mogor, Aguete, Loira e a praia do Santo pecharon xa a súa tempada de verán cun parte que reflicte unha suma de 1.720 incidencias atendidas polo servizo de socorristas que se ocupaba de velar pola seguridade nos areais.

As dúas intervencións máis espectaculares rexistrábanse no mes de xullo nas praias de Aguete e de Loira onde dous grupos de menores tiveron que ser rescatados cando se extraviaron ao atoparse no mar con inchables.

A praia con máis incidencias foi Aguete, na que os dous postos de socorrismo atenderon 589 casos, seguida por Portocelo, con 407.

A actuación ante feridas dos bañistas ascendeu nas praias de Marín a 560 mentres que foi necesaria a intervención en 312 picaduras de faneca e en 207 picaduras de avespa. Máis anecdóticos son as cifras de atencións por golpes de calor que se sitúan en 16 intervencións e cinco casos de avisos por nenos perdidos nos areais.