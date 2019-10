Alguén non sabía que son días de mareas vivas

A pleamar alcanza a un coche aparcado no peirao de Corbaceiras © PontevedraViva A pleamar alcanza un coche aparcado no peirao de Corbaceiras © PontevedraViva

Estes días estamos a vivir as mareas vivas máis altas do outono, unha información para moitos intranscendente pero que tería sido de utilidade para a persoa que deixou aparcado o seu coche no peirao das Corbaceiras a mercé da pleamar.

A subida do nivel da auga na desembocadura dos ríos Lérez e Gafos, elevou a lámina de auga ata tal punto que alcanzou aos coches alí aparcados.

Aseguran os meteorólogos que foi a terceira marea máis alta do ano.

O mar experimenta estas oscilacións como consecuencia da aliñación entre a Terra, a Lúa e o Sol. As mareas máis vivas adóitanse rexistrar principalmente entre os meses de marzo e setembro e coinciden cos equinoccios.