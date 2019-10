Ultiman o operativo de seguridade para a Festa do Marisco en O Grove

A subdelegada do goberno en Pontevedra, Maica Larriba presidiu este luns no concello do Grove a Xunta Local de Seguridade con motivo da próxima celebración dunha nova edición da Festa do Marisco.

O coronel xefe da comandancia da Garda Civil, Simón Venzal, debullou todo o operativo que contempla medidas preventivas e de control efectivo durante os días da festa.

Larriba ofreceu ao alcalde do Grove, José Cacabelos, a completa colaboración dos corpos e forzas de seguridade do Estado para este importante evento.

A presenza da Garda Civil vai ser constante na localidade durante as 24 horas do día ao longo de toda a celebración da festa. Ademais a presenza dos efectivos da agrupación de Tráfico, vai ser tamén permanente con controis de alcoholemia e drogas, e as patrullas dá Policía Autonómica colaborarán no control dá venda de alcol a menores.

A subdelegada do Goberno lembrou que a coincidencia co Foro do Atlántico, que se celebra na Illa da Toxa, tamén vai ampliar o operativo de seguridade que será moito máis visible e importante.

Larriba subliñou que tradicionalmente a festa do marisco do Grove é unha celebración moi tranquila "como o demostra que tras 56 edicións non existiron feitos graves".

Por último, José Cacabelos detallou que novamente a festa do marisco contará cun "punto morado" para atención e información sobre violencia machista atendido por profesionais.