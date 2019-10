Cortan a PO-10, un dos accesos á AP-9 polo envorco dun camión © PontevedraViva Cortan un dos accesos á AP-9 polo envorco dun camión © Guardia Civil de Pontevedra

A Garda Civil de Tráfico cortou na noite deste luns o acceso á autoestrada AP-9 desde a estrada PO-10 polo accidente dun camión que transportaba un contedor e quedou envorcado no medio da calzada.

O accidente produciuse sobre as 20.40 horas deste luns no acceso á AP-9 en sentido A Coruña desde a PO-10 e a estrada quedou totalmente cortada desde o quilómetro uno da PO-10.

Ata o lugar do accidente desprazouse unha ambulancia do 061 para atender ao condutor do camión, aínda que, segundo as primeiras informacións que manexa a Garda Civil, o seu estado non reviste maior gravidade.

Efectivos do Subsector de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra cortaron o tráfico e sinalizárono con varias patrullas e a través da sinalización luminosa da propia estrada, para evitar incidencias.

Comunícase igualmente un desvío alternativo para os condutores que se dirixan á autoestrada por este acceso desde a zona do Nó do Pino.