Un vídeo gravado por unha veciña permite condenar un home por abusar dunha amiga das súas netas, de 9 anos

Un veciño da comarca do Salnés acaba de ser condenado a dous anos de prisión como autor dun delito de abuso sexual por realizar tocamentos e bicar unha nena que era amiga das súas netas e acudía á súa casa para xogar. O home alegou durante o xuízo que lle estaba facendo cóxegas mentres xogaban, pero un vídeo gravado por unha testemuña permite ao tribunal concluír que se trata dun caso de abuso sexual.

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra xulgou estes feitos en xullo e ditou sentenza en setembro condenando ao acusado como autor dun delito de abusos sexuais á pena de 2 anos de prisión e prohibición de comunicación por calquera medio e aproximación á vítima a distancia inferior a 300 metros por tempo de dous anos superior á pena de prisión.

O tribunal da Audiencia considera probado que os feitos ocorreron o 4 de xuño de 2018 na terraza da súa vivenda, cando o acusado estaba en compañía dunha menor de 9 anos amiga das súas netas e "con ánimo libidinoso e sen importarlle que se vulnerase a indemnidade sexual da menor", abusou dela.

O acusado e a súa vítima estaban sós sentados nas escaleiras de acceso á terraza e, segundo considera probado o tribunal, acariñouna por distintas partes do corpo metendo as mans por baixo da roupa e tamén a bicou. Os actos duraron ata que chegou a esposa do acusado e cesou na súa actitude.

A sentenza conclúe que os actos do acusado "teñen inequívoco contido sexual" e foron realizados "con conciencia e vontade do contido sexual da súa acción" .

O fallo xudicial razoa que, neste caso, ademais da exploración da menor, existe un medio de proba directa do acontecido o día dos feito: gravacións de vídeo realizadas durante o desenvolvemento dos feitos por unha testemuña. A muller explicou que gravou en vídeo a escena porque nun par de ocasións anteriores presenciara tocamentos, de modo que o día dos feitos, ao ver á nena sentada na escaleiras e que o acusado lle facía cóxegas e a manoseaba decidiu gravar co seu móbil desde a súa vivenda.

O acusado, durante a súa celebración no xuízo, contextualizou os feitos nun escenario de xogos e fixo referencia á realización de cóxegas e masaxe a requirimento da menor, negando tocar os peitos, pero o tribunal conclúe que as imaxes son "claramente reveladoras".

O tribunal conclúe que "sen xénero de dúbida" non se trata de tocamentos inadvertidos ou casuais, no contexto dun xogo, senón, de tocamentos cun carácter sexual, que non podían ter outra finalidade que a de satisfacer as súas apetencias sexuais en detrimento de a liberdade e desenvolvemento psíquico da menor.