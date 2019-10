O campo de fútbol de As Canteiras, en Cuntis, mellora a súa iluminación

O campo municipal de fútbol de As Canteiras, en Cuntis, recibiu este martes a visita da directora xeral de Administración Local, Marta Fernández-Tapias; do delegado territorial da Xunta, José Manuel Cores Tourós; e o alcalde Manuel Campos. Este encontro débese a que ambas as administracións colaboran na mellora da eficiencia enerxética da iluminación desta instalación deportiva.

A relación consiste na reforma da iluminación do recinto a través da substitución dos proxectores actuais por outros de tecnoloxía LED máis eficientes co obxectivo de diminuír o consumo eléctrico e as emisións de dióxido de carbono á atmosfera. Esta medida contribuirá tamén a un aforro económico posto que os custos de mantemento redúcense.

Fernández-Tapias destacou a importancia da colaboración entre a Xunta e os concellos para levar a cabo actuacións que repercutan en melloras directas para o día a día dos cidadáns.