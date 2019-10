Ponte Caldelas organiza unhas xornadas de prevención de lumes forestais

As xornadas técnicas sobre xestión do monte veciñal organizaranse durante os días 16, 18 e 19 de outubro en Ponte Caldelas. O evento, organizado polo goberno local e o Distrito Forestal XIX, foi presentado este mércores no Concello e ten como obxectivo concienciar aos comuneiros acerca da xestión sustentable do monte para protexer a biodiversidade, obter rendibilidade e previr incendios.

O prazo de inscrición atópase xa aberto e os interesados poden confirmar a súa asistencia, o acceso é gratuíto pero o aforo é limitado, a través do email distrito.forestal19@ xunta. gal ou do teléfono 886 159 587.

Os dous primeiros días de charla desenvolveranse no Centro Cultural de Ponte Caldelas e terán un contido teórico no que os relatores analizarán as características do monte, os seus principais valores, os tipos de superficie, o monte veciñal, a problemática dos incendios, a xestión técnica destes espazos ou a prevención de incendios.

A última sesión consistirá nunha visita á Comunidade de Montes de Meira, en Moaña, para coñecer como traballan estes comuneiros, cuxa acción é un exemplo de xestión multifuncional dos seus recursos: madeira, pastos e outros aproveitamentos nos que se fixa emprego rural e reinvístese no monte.

Así mesmo, desde o Distrito Forestal XIX teñen previsto organizar unha nova xornada centrada na divulgación da Lei de Prevención de Incendios. Esta xornada será o 8 de novembro en horario en horario de 16.30 a 20.30 horas na Casa dá Cultura de Ponte Caldelas.