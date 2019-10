Falece na Lama o 'Hannibal Lecter' dos cárceres españois

Frabrizio Joao Silva Ribeiro, coñecido como o 'Hannibal Lecter' dos cárceres españois e considerado un dos presos máis perigosos cumprindo condena no país na actualidade, apareceu morto este mércores na súa cela do centro penal da Lama

A falta do resultado da autopsia, todo apunta a que se trata dunha morte natural. Así, fontes consultadas por este xornal sinalan que se descarta a participación de terceiras persoas e, en principio, descártase tamén que fose un suicidio.

O interno, natural de Guinea Bissau, estaba nunha cela de illamento e estivera unha semana en folga de fame, aínda que, curiosamente, abandonáraa este mesmo mércores. Durante os oito días en que decidiu non comer estivo controlado polos servizos médicos da Lama e fontes penais confirmadas por este xornal aseguran que se cumpriron todos os protocolos e atopábase ben.

Este mesmo mércores pesaba 107 quilos e en ningún momento deixara de estar hidratado a pesar de estar varios días sen inxerir alimentos.

Fabrizio Joao Silva foi localizado sen vida tirado no chan do baño da súa cela entre as seis e as sete da tarde deste mércores. Estaba considerado un preso de primeiro grao e atopábase en illamento, de modo que estaba só na súa cela e tamén na galería en concreto na que se atopaba na actualidade.

De feito, dada o seu extremo perigo, e á vista dos seus antecedentes por agresións en prisión, estaba illado, controlado e tiña practicamente prohibidas as comunicacións con máis persoas que o persoal penal.

Este preso de orixe guineana e 37 anos atopábase na Lama desde o pasado mes de xaneiro, tras pasar por varios cárceres de toda España e protagonizar incidentes violentos en todas elas. Antes de chegar ao cárcere pontevedrés había pasado pola coruñesa de Teixeiro.

Frabrizio Joao Silva debía cumprir condena ata o ano 2047. A súa primeira condena, a 22 anos de prisión, foi por asasinar e violar á a súa noiva asentándoa 25 puñaladas en Bilbao no ano 2004. Xa estando en prisión acumulou o resto: 17 anos por asasinar a puñadas a un preso na prisión de Córdoba e unha agresión violenta a varios funcionarios do cárcere de Porto 3 (Cádiz).