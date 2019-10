A colisión dun camión causa danos na Rotonda das Anclas

A colisión dun camión de gran tamaño que transportaba madeira vén de causar diversos danos na coñecida como Rotonda das Anclas. O accidente afectou tanto á pedra que delimita a zona axardinada como ás propias plantas.

As primeiras investigacións da Policía Local de Marín sinalan que o condutor do camión fixo unha mala manobra ao virar para facer a rotonda.

O suceso aconteceu pasadas as 07.20 horas da mañá e o corpo de seguridade local está tratando de dar co condutor do vehículo que causou estes estragos.

O Concello arranxará nos próximos días os materiais e as plantas afectadas, para que a rotonda volva lucir o seu aspecto habitual.