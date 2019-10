Unha muller resulta ferida nun accidente en Cambados

Aparatoso accidente de circulación o acontecido na tarde deste xoves na estrada VG-4.3 ao seu paso polo municipio de Cambados.

Unha muller resultou ferida no suceso, despois de que o coche no que viaxaba saíse da vía polo costado esquerdo e mesmo chegase a envorcar, segundo relatan os servizos de emerxencia.

Ata o lugar dos feitos, no quilómetros 2.800 da vía rápida, acudiron efectivos do 061, Policia Local de Vilanova, Bombeiros do Salnés e Emerxencias Cambados.

A persoa ferida, unha muller de 45 anos de idade e veciña de Pontecesures, foi evacuada en ambulancia ao Hospital do Salnés afectada de dor cervical e lumbar.