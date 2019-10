17 mulleres e 7 homes do sector pesqueiro fórmanse para crear proxectos de turismo mariñeiro

Os Grupos de Acción local do Sector Pesqueiro das Rías Baixas (GALP Ría de Pontevedra, Ría de Arousa e Ría de Vigo-A Guarda) desenvolven unha iniciativa para promover traballos de formación entre persoas do sector do mar e antes de finalizar o ano dispoñerá dos protocolos de atención ao público específicos para esta nova actividade económica.

O proxecto denomínase Mar das Illas Atlánticas e promove propostas turísticas a través de financiamento da consellería do Mar e do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.

Durante estas xornadas leva a cabo un programa de titorías para profesionais do sector pesqueiro interesados en formarse en turismo mariñeiro. 24 persoas, 17 mulleres e 7 homes, participan na primeira sesión de aprendizaxe, que se prolongará en próximas semanas.

As titorías céntranse nun labor de conversión de ideas dos participantes en proxectos sólidos para presentar ante a Secretaría Xeral do Mar. Tamén se elaborarán protocolos de atención ao público, un deles destinado a persoas con diversidade funcional, e traducidos ao inglés.

En 2020 está previsto que se peche o proxecto Mar das Illas co desenvolvemento dos proxectos piloto en cada unha das rías participantes e coa posta en marcha dun congreso internacional de turismo mariñeiro.