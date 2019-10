Marín suma 39 casos activos de violencia de xénero, 11 rexistrados este ano

3,4% dos casos de violencia de xénero que se rexistraron este ano na provincia producíanse no municipio de Marín. Actualmente súmanse 39 casos activos dos que se ocupa a Policía Nacional, agás nun deles que lle corresponde á Policía Local.

En 24 destes casos, segundo indican desde a concellería de Benestar Social de Marín, non se detecta risco elevado; 11 presentan un risco baixo; 3, medio; e un presenta un risco extremo.

A franxa de idade na que se acumulan máis casos é a comprendida entre os 31 e os 45 anos, con 21 vítimas. Está seguida pola de 18 a 30 anos, que son as idades entre as que se atopan outras 13 mulleres; e pola de 46 a 64 anos, onde se detectaron 4 casos. Un expediente atópase entre maiores de 65 anos.

Ao longo deste 2019 rexistráronse 11 novas vítimas en Marín. A cifra analizouse con preocupación na Mesa de Traballo contra a violencia de xénero. A concelleira responsable Marián Sanmartín indicou que se seguirán realizando programas de sensibilización e de rexeitamento á violencia machista a través do Centro de Información á Muller (CIM).

Ao encontro nas instalacións municipais da Finca de Briz asistiron, ademais da concelleira; a xefa de Unidade contra a Violencia sobre a Muller da Subdelegación do Goberno en Pontevedra, Manuel Vilaboy; e representantes da Policía Local e Nacional; do Colexio de Avogados de Pontevedra, do CIM e de Servizos Sociais de Marín.

Outro dos puntos tratados centrouse no deseño da declaración institucional contra a violencia machista que se fará con motivo do 25-N, día internacional contra a violencia de xénero, na que se incluirá a necesidade de ampliar a consideración de vítima por violencia machista, xa que neste momento só aplícase á parella ou á ex parella do agresor, unha decisión adoptada tras o triplo asasinato de Valga.