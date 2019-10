Escolares de Caldas, protagonistas do Día Mundial de Concienciación do Paro Cardíaco Extrahospitalario

Os 226 alumnos de primaria do colexio Alfonso VII de Caldas de Reis recibiron este mércores formación específica nun acto celebrado no municipio con motivo do Día Mundial de Concienciación do Paro Cardíaco Extrahospitalario.

Os escolares recibiron formación nos dous pasos iniciais da cadea de supervivencia, pois, tal e como lembrou o xefe da agrupación de Protección Civil de Caldas, José Sieiro, resulta importante dar visión e educación á alerta temperá e eficaz e tamén á reanimación cardiopulmonar básica, "para que mentres a axuda está en camiño auméntense as posibilidades de supervivencia".

O acto, promovido por Protección Civil, contou co apoio da Fundación Publica Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Sociedade Española de Medicina de Emerxencias e coa colaboración da dirección do centro educativo. Ademais, desde o colexio xa lle anunciaron que neste curso escolar repetiranse mais actividades formativas como esta.

Os actos contaron coa presenza do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda; o delegado territorial da Xunta, José Manuel Cores Tourís; responsables da Consellería de Sanidade; o alcalde, Juan Manuel Rey, o concelleiro Fernando Perez; e o director do 061 de Galicia, Jose María Flores. Ademais, colaboraron médicos, enfermeiros, técnicos de emerxencia sanitaria, xestores de emerxencia, voluntarios de Protección Civil, bombeiros e policías locais, que formaron parte do profesorado.