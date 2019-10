Negan que haxa "risco de derrube" na casa consistorial da Praza de España

"Hoy es un día triste para Pontevedra". É a frase coa que finalizou a súa intervención no pleno Pepa Pardo, despois de que BNG e PSOE votasen en contra da moción presentada polo PP para rehabilitar a casa do concello da Praza de España.

A edil popular denunciou o estado "lamentable" de deterioración e abandono que sofre este emblemático inmoble e acusou ao goberno municipal de "dejadez y pasividad" e de actuar de maneira "negligente" con respecto á súa obrigación legal de manter en bo estado o patrimonio de todos os pontevedreses.

"No queremos que esa sea la imagen de Pontevedra", engadiu Pardo, que lamentou que a única actuación realizada no últimos dez anos fose un "lavado de cara" do exterior e da planta baixa do edificio.

O seu estado actual, insistiu, supón un "riego" para a seguridade dos funcionarios que traballan alí e reclamou que os servizos técnicos e os arquitectos municipais emitan un informe sobre as condicións nas que se atopa a vetusta casa do concello.

"Devuélvanle la dignidad que merece", sinalou a concelleira do PP.

A este respecto, Anabel Gulías censurou que os populares "confundan" o feito de que unha planta non se poida utilizar con que haxa "risco de derrube" que, segundo o goberno municipal, é un perigo que " non existe".

De feito, a edil do BNG lembrou que os propios servizos técnicos e os arquitectos do Concello traballan actualmente na planta baixa dese edificio. A reforma realizada en 2013, explicou, permitiu arranxar a fachada, a cuberta e a estrutura, polo que o seu estado non reviste gravidade, aínda que recoñece que o proxecto de rehabilitación debe ser completado.

O goberno municipal tamén rexeitou outra das mocións presentadas polo PP, que solicitaba a implantación do voto telemático nos plenos en casos de embarazo, baixas de maternidade ou paternidade ou grave enfermidade.

A edil de Réxime Interior, Anabel Gulías, explicou que BNG e PSOE están de acordo en traballar para poder implantar o voto telemático, pero discrepan das présas coas que os populares queren abordar este asunto.

"Non é unha cuestión que necesite urxencia", dixo Gulías, que asegurou que antes de implantalo hai que pactar unhas "regras de xogo" e, entre outras cuestións, é preceptivo un informe do secretario do pleno que avale a súa viabilidade legal e técnica, xa que contradi a Lei de Bases do Réxime Local, que indica que o voto ha de ser presencial.

Pepa Pardo lamentou que nacionalistas e socialistas "levanten muros" en materia de conciliación e igualdade e denunciou que "nadie puede ser excluído" de participar na vida pública por estes motivos, afirmando que a implantación do voto telemático "solo es cuestión de voluntad política".

"Es muy bonito enarbolar la bandera feminista y luego no tomar medidas porque no son viables", engadiu a concelleira do PP, que afirmou que "cada paso por la igualdad es un gran logro" e reclamou que no prazo de dous meses se constitúa unha comisión de traballo para estudar a forma de implantar esta modalidade de voto a distancia.