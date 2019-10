RADIO.- A playlist de... Fran Villaverde, acrobacias sobre rock clásico

Fran Villaverde Acuña © Cristina Saiz

Hai cousa de cinco anos que alguén lle recomendou, vistas as súas calidades co equilibrio, que probase o flatland. Que é isto do flatland?, a práctica deportiva con bicicleta na que o marinense Fran Villaverde inviste a súa paciencia, constancia e superación.

Di modestamente en PontevedraViva Radio que el está entre "os afeccionados con nivel de amateur", pero o certo é que el está entre os seis mozos, rapaces todos, que se moven en exhibicións ou competicións en Galicia, vinte en Madrid que é a cifra máis alta. No caso da provincia de Pontevedra, non falla no elenco do Marisquiño.

É a súa afección e no terreo práctico- xa que isto non da de comer-, a súa profesión quérea encamiñar cara á realización audiovisual. Para iso estudou na Escola de Imaxe e Son de Vigo, onde tamén coñeceu á súa parella, Sara, unha pacense que non o pasa precisamente ben vendo a Fran subido á súa bici BMX facendo acrobacias. Si gozan con Fran dos 'trucos' sobre as dúas rodas son Aaron Santos e Marcelo Muñiz, .... compañeiros de fatigas día si e día tamén.

Paradoxos, nunha ocasión rompeu un brazo, e non foi montado en bicicleta, senón ao tropezarse cun balón. E os dous sustos que se levou en bicicleta, foron anteriores á práctica de quiebros, xiros e saltos nas BMX. Esta práctica, vinculada á cultura urbana, permitiulle coñecer a moita "boa xente" como a da Asociación Vella Escola, de Noia; un proxecto practicamente exclusivo en Galicia que rompe moitos estereotipos.

E rompendo estereotipos, Fran Villaverde Acuña é un millennial que escoita moito, pero moito, "rock clásico" e para mostra A Playlist pola que nos recupera á Credence, Kansas, Hendrix, Jethro Tull, Zeppelin, Rolling, etc... e rizando o rizo, Paco de Lucía. É deses tipos que ten aprendida unha sabia máxima: a meta é o camiño.