Carmela Silva recrimina ao PP dous anos de mentiras sobre a comarcalización dos bombeiros: "A xente ten dereito a saber a verdade"

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, botou en cara este venres ao vicepresidente da Xunta e presidente provincial do PP, Alfonso Rueda, e ao portavoz ‘popular’ na institución provincial, o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, que menten á cidadanía en relación coa comarcalización do servizo de bombeiros de Pontevedra.

No caso do primeiro, leva facéndoo desde outubro de 2017 e o segundo desde a súa elección como deputado e portavoz nos últimos meses.

Carmela Silva abordou esta cuestión este venres para "desmontar as mentiras do Partido Popular" tras ler nos medios de comunicación que Rueda reuniuse co alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, e abordaron a comarcalización do parque compostelán.

Quixo sacarlle as cores porque desde outubro de 2017 asegura que esa comarcalización xa estaba feita na Coruña e Lugo e, con todo, nesa reunión, abordou a posibilidade de poñela en marcha na provincia coruñesa e ambos os políticos asumiron o compromiso de dirixirse ao resto dos concellos e á Deputación da Coruña para traballar nese camiño.

"Non estaba feito?", pregúntase Carmela Silva, en ton irónico, e engade que "as mentiras do PP caen por si soas", confirmando o refrán popular que a ela dicíalle a súa nai de que "cae antes un mentireiro ca un coxo". Este venres tras confirmar o que considera dous anos de mentiras do vicepresidente da Xunta, pide: "a xente ten dereito a saber a verdade".

A presidenta provincial quixo insistir en que o PP mentiu este mesmo luns sobre este asunto. Así, Jorge Cubela participou nun debate na Radio Galega en Pontevedra e asegurou que a comarcalización da Coruña era unha realidade e puxo como exemplo o caso de Ferrol. Ademas de tentar sacarlle as cores co caso coruñés, a dirixente socialista tamén quixo deixar claro que no caso de Ferrol os ‘populares’ tamén faltan á verdade.

En relación con Ferrol, Carmela Silva insiste en que non ten nada que ver co proceso de comarcalización dos servizos de bombeiros das catro provincias que a Xunta de Galicia tentou impulsar desde 2017, pois nesa comarca ferrolá o proceso comezou en 2005 e terminou en 2013. Pasaron oito anos, o que demostra que se trata de procesos "longos" e, ademais, xa estaba en 2013, catro antes de que o PP tentase impulsar o de Pontevedra.

"Ferrol non ten ningunha relación coa proposta de Rueda", insiste Carmela Silva. Ademais, en relación coa reunión en Santiago desta semana, destaca que se valora en 900.000 euro o custo da comarcalización do parque da cidade galega, de modo que, tendo en conta que Cubela asegurou que a Xunta reservara este ano 1,5 millóns para estes procesos nas catro provincias galegas, quedarían 600.000 a repartir entre Pontevedra, Lugo e Ourense, isto iso, 200.000 euros para Pontevedra, cifra que insiste que é insuficiente.

Nunha comparecencia ante os medios de comunicación este venres, Carmela Silva tamén destacou que en Santiago fálase de obstáculos á comarcalización que, curiosamente, son os mesmos que os que a Deputación de Pontevedra leva poñendo sobre a mesa desde 2017: a necesidade de máis persoal e de máis recursos económicos. Tras constatar que agora Rueda asume os obstáculos en Santiago que nega en Pontevedra, conclúe: "eu é que fipo".