Unha pasarela mellorará a accesibilidade no pavillón municipal Pablo Herbello

Algo máis de 20.000 euros inviste o Concello de Bueu para a construción dunha pasarela que permitirá mellorar os accesos ao pavillón municipal Pablo Hervello.

Esta actuación, que se financia cunha subvención da Xunta de Galicia e cos remanentes do Plan Concellos da Deputación, foi adxudicada á empresa Aluminios Os de Casas

A obra consiste na colocación dunha pasarela dende a intersección de Staffan Mörling e a rúa da Pedra e vai ter un tramo exterior e outro interior.

Segundo o proxecto, a pasarela exterior abarcaría unha superficie de 35 metros cadrados e a interior, 29,4 metros cadrados, das cales a empresa xa instalou unha boa parte.

A pasarela será metálica e colocarase en voadizo e ancorada á estrutura vertical da nave existente, repartida en dúas metades.

Así, a parte exterior vai inclinada desde a rasante da rúa da Pedra ata as gradas superiores e a parte interior discorrerá horizontalmente desde o centro da nave ata a bancada.

Ademais desta pasarela, nos próximos días procederase a reparar a zona da cuberta onde existen goteiras, aínda que, como salientan desde o goberno local, xa se está traballando na redacción dun proxecto para a renovación parcial da cuberta.

Tamén se estudará a instalación de aseos na planta alta do edificio, para que as persoas con mobilidade reducida non teñan que baixar ao primeiro andar.

A actuación da pasarela súmase ás outras que o goberno local acometeu no pavillón nos últimos anos.

Así, mellorouse a instalación de auga quente e fría nos seus vestiarios, elimináronse as filtracións no interior do pavillón, construíuse un almacén, instalouse unha caldeira de pellets, colocáronse novos asentos na grada e substituíronse as luminarias por outras de tipo LED.