Carmela Silva tampouco presentará este ano no Parlamento galego as contas da Deputación

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, tampouco presentará este ano no Parlamento galego as contas da institución provincial.

Así o comunicou este luns cunha carta ao presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, na que lle recorda "que as administracións locais non están supeditadas a ningunha outra administración, e que é a propia Constitución a que establece o principio de autonomía local que debe ser respectado por todas as administracións".

Por elo, Silva informa que o orzamento da Deputación de Pontevedra se presentará "no órgano ante o que hai que presentalo que é o pleno provincial, onde se defenderán os seus criterios e os seus contidos, e no que a oposición terá a posibilidade, como ten que ser, de presentar as súas alternativas e posicionamentos".

Na carta a Santalices, Carmela Silva reiterou a súa plena disposición a sentarse a falar co presidente da Xunta de Galicia.

En todo caso, Silva sinalou tamén que o orzamento da Deputación se remitirá ao órgano autonómico competente tal e como así se sinala nas normas legais.