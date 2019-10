Cuntis promociona a Vía Mariana cunha andaina

Roteiro pola Vía Mariana, en Cuntis © Concello de Cuntis

O Concello de Cuntis promocionou a Vía Mariana a través dun roteiro, no cal, deu a coñecer parte do percorrido que pasa polo municipio. Con máis de 70 participantes a camiñata percorreu o cauce do río Gallo ata a súa desembocadura no río Umia e continuaron ata os muíños de Campañó.

Durante o traxecto os sendeiristas puideron desfrutar dunha paisaxe tipicamente outonal no que ás castañas e os cogumelos ocupaban parte da vía.

Outro dos atractivos foi o patrimonio etnográfico con abundacia de muíños, serradoiros de madeira, pasos para cruzar o río ou mananciais.

Sen dúbida, esta andaina fixo que moitos dos participantes descubriesen unha parte menos coñecida deste concello do interior da provincia de Pontevedra.