Catro xeorxianos aceptan de 2 a 4 anos de prisión por pertenza a unha banda criminal, autora de nove roubos en vivendas

Catro acusados de orixe xeorxiana sentaban este martes no banco de acusados da sección cuarta da Audiencia Provincial para admitir a súa pertenza a banda criminal organizada, cun castigo dun ano de prisión.

Tres deles, I. G; D. G e T. B. aceptaron ademais a pena de 3 anos de prisión por ser autores dun delito continuado de roubo con forza coa atenuante de reparación de dano causado. O cuarto, N. Q., aceptou tamén a condena como cómplice dese delito de roubo continuado, cunha pena dun ano de privación de liberdade.

A vista oral na que os acusados mostraban a súa conformidade coas penas solicitadas polo Ministerio Fiscal realizábase coa intervención dunha tradutora que trasladaba as palabras da xuíza aos acusados en lingua rusa, segundo explicaba ao remate da vista.

Os acusados I. G., D. G. e T. B., carecían de permiso de residencia en España e tampouco tiñan antecedentes penais mentres que N. Q. si contaba con permiso de residencia en territorio español e xa presentaba antecedentes penais non computables a efectos de reincidencias. Un quinto investigado, T.S., por estes feitos atópase en paradoiro descoñecido.

Estes acusados xunto a outros individuos non identificados, desde antes de principios de 2018 formaban un grupo de persoas con gran mobilidade xeográfica que se especializou en cometer delitos contra a propiedade en domicilios aos que, tras levar a cabo unha vixilancia, manipulaban as fechaduras das portas e accedían para subtraer fundamentalmente diñeiro e xoias.

Entre marzo e xullo de 2018 cometeron nove roubos violentando domicilios de Pontevedra. Foron detidos nunha vivenda de Cerceda (A Coruña), que era o espazo que utilizaban como residencia durante os períodos que permanecían en Galicia para cometer os roubos. O grupo tiña gran mobilidade xeográfica. Durante o rexistro se lles requisaron numerosas ferramentas e obxectos que destinaban ás subtraccións, ademais de 1.400 euros en efectivo que procedían dalgún dos domicilios nos que entraran.

A Fiscalía acepta que as penas de prisión sexan substituídas pola expulsión do territorio nacional. No caso de I. G. e D. G. serán expulsados despois de que cumpran dous anos de prisión. No caso de T. B. a partir de que sexa firme a sentenza. Nestes tres casos, a xuíza impoñíalles a prohibición de regresar a España no prazo de dez anos desde a data da súa expulsión efectiva. En concepto de responsabilidade civil deberán pagar máis de 8.000 euros polo valor das xoias subtraídas que non foron recuperadas e que non foron indemnizadas.

No caso de N. Q., o Ministerio Fiscal e o avogado da defensa aceptaron que se lle conceda a suspensión da pena de dous anos de prisión, durante un prazo de tres anos e coa obrigación para facer fronte á responsabilidade civil que non quede cuberta polo diñeiro entregado polos acusados.