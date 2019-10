Novas beirarrúas para o parque empresarial de Castiñeiras, en Bueu

Visita do alcalde, Félix Juncal, e do delegado territorial da Xunta, Cores Tourís, ao polígono de Castiñeiras, en Bueu. © Concello de Bueu

O parque empresarial de Castiñeiras, en Bueu, recibiu este martes a visita do alcalde, Félix Juncal; e do delegado territorial da Xunta, José Manuel Cores Tourís; que comprobaron os traballos de mellora viaria que están a piques de concluír neste escenario. "Esta actuación suporá unha mellora notable para os usuarios do parque, así como para as persoas que camiñan a diario por este espazo", declarou o rexedor nacionalista.

As obras, financiadas na súa maioría pola liña de axudas a polígonos empresariais da Consellería de Economía, Emprego e Industria e fondos do Plan Concellos da Deputación; consistiron na adecuación e pavimentación de varias beirarrúas, así como a construción de novas sendas peonís na rúa central. Os traballos están a piques de concluír e teñen un orzamento 92.800 euros.

O proxecto está enmarcado nun programa autonómico, cun financiamento de 5,34 millóns de euros, destinado a plans de mellora nos parques empresariais de 51 municipios de Galicia. Está prevista a execución de 57 actuacións que permitirán impulsar as infraestruturas dos polígonos. Téñense desenvolto xa iniciativas relacionadas coa instalación de sistemas de seguridade e vixilancia, plantas de depuración de augas, xestión de residuos ou instalacións contra incendios ou roubos de cable, detallan desde a Consellería.

A actuación que se está realizando en Castiñeiras non é un feito illado. Lembrou o rexedor que nos últimos tempos instaláronse 200 luminarias de tecnoloxía LED, mellora da sinalización horizontal e está xa proxectada a renovación da sinalización vertical.