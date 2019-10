Francisco Javier Menéndez, reelixido presidente da Audiencia de Pontevedra

Francisco Javier Menéndez Estébanez seguirá como presidente da Audiencia Provincial de Pontevedra cinco anos máis. O Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) reelixiuno para que afronte o seu terceiro mandato.

O maxistrado, adscrito á sección primeira da Audiencia de Pontevedra, era o único candidato que se presentou á convocatoria da praza para presidir o órgano provincial e recibiu o apoio unánime do pleno.

A pesar de ser natural de Xixón, Menéndez Estébanez leva exercendo e vivindo en Pontevedra 21 anos, dos que os dez últimos foi presidente da Audiencia Provincial e ten recoñecidos a nivel oficial os méritos do coñecemento do Dereito Civil propio de Galicia e o do idioma galego.

Francisco Javier Menéndez Estébanez ingresou na carreira xudicial en 1992. O seu primeiro destino, ao que accedeu ese mesmo ano, foi o xulgado de primeira instancia e instrución 1 de Llanes, onde permaneceu un ano. A continuación prestou servizo en xulgados de primeira instancia e instrución de Tolosa e Pontevedra, integrándose en 2005 como maxistrado na Audiencia Provincial desta última localidade.

En 2009 foi designado presidente da audiencia, cargo para o que volveu a ser elixido por terceira vez. Este mandato será xa a última vez que poderá presidir a Audiencia, pois existe unha limitación legal do número de mandatos, que está reducido a dous de cinco anos cada un ampliables outros cinco.

A traxectoria de Menéndez Estébanez inclúe a súa colaboración durante varios cursos como profesor dos master en auditoría e contabilidade e de Dereito de Empresa, entre outros, da Universidade de Vigo. Relator de numerosos cursos e seminarios, colaborou tamén, entre outras entidades, coa Escola Galega de Administración Pública e coa Escola de Práctica Xurídica do Colexio de Avogados de Pontevedra.

Así mesmo foi presidente da Xunta Electoral de Zona de Pontevedra por elección dos vogais da mesma e membro da Comisión Autonómica de Galicia sobre Xuízos Rápidos.