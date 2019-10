Empresas e entidades sen ánimo de lucro buscarán oportunidades de cooperación

Presentación do "I Encontro Empresarial Social" © Foro Empresa Pontevedra

O Rotary Club e o Foro Empresa Pontevedra organizan o I Encontro Empresarial Social no que se abordarán as oportunidades de cooperación entre entidades sen ánimo de lucro e empresas.

Este evento foi presentado este mércores na sede de AJE Pontevedra por parte de Arturo Ramírez presidente de Foro Empresa Pontevedra, Sindo López presidente de Rotary Pontevedra e Jesús Rey presidente de Aje Pontevedra, Manuel Miranda, en representación de AEMPE e Uxía Diz en representación de ISCEM.

Segundo explicaron, esta xornada sobre a responsabilidade social empresarial pretende ser o nexo de unión entre empresas e asociacións locais con proxectos de ámbito social, ambiental, cultural e deportivo orientados ao fomento do emprego e a igualdade e integración de colectivos en risco de exclusión social.

Será o próximo 13 de decembro no Liceo Casino de Pontevedra e será inaugurado polo vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda.

O obxectivo desta xornada é facilitar o acceso a este tipo de entidades sen ánimo de lucro para que obteñan financiamento por parte de empresas que aposten por un modelo máis igualitario, responsable e sustentable.

Baixo un formato ameno e dinámico, empresas locais expoñerán os seus obxectivos no marco de responsabilidade social empresarial, e, a continuación, serán as asociacións participantes as que presentarán de forma breve os seus proxectos ante distintos representantes do tecido empresarial da comarca.