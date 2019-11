Pontevedra sae á rúa contra a sentenza da Manada de Manresa: "Non é abuso, é violación"

"As relacións sexuais teñen que ser desexadas por ambas as dúas partes. En caso contrario, é violación. Sen o noso consentimento expreso, é violación. Sen desexo por ambas as dúas partes, é violación. A ausencia dun si, é non". Non por reiterada a mensaxe perde forza ou deixa de ser necesaria. Este luns volveuse escoitar diante da Audiencia Provincial de Pontevedra durante a protestas convocada por colectivos feministas en sinal de rexeitamento ante a sentenza da denominada Manada de Manresa.

Varias decenas de persoas acudiron á concentración, na que se criticou duramente o fallo xudicial da Audiencia de Barcelona que condena a cinco mozos por un delito de abuso sexual a pesar de considerar probado que violaron por quendas á vítima cando estaba inconsciente e mentres un sexto se masturbaba.

As persoas concentradas, que por momentos tiveron que botar man de paraugas, elevaron as súas reivindicacións "por ti, por min, polas que veñen detrás, polas que xa foron" e quixeron berrar "ben forte, que nos escoiten en cada xulgado" para insistir, tal e como fixeran despois da sentenza da Manada de San Fermín que "Non é abuso, é violación".

O manifesto lido polas impulsoras da concentración foi directo sobre os feitos xulgados e condenados: "Unha moza de 14 anos. Un botellón nun edificio abandonado. Á moza lévana medio inconsciente a un anexo do edificio onde 5 tipos viólana mentres un sexto se masturba contemplando a escena".

E máis directo aínda sobre o posicionamento do movemento feminista: "A (chamémoslle) Xustiza española volveuno a facer. Condena aos 5 tipos por abuso, e non por agresión, porque a cría non ofreceu resistencia e porque non se intimidou á vítima".

Sentadas xa as bases da reivindicación feminista, esixiron a modificación urxente do Código Penal; a aplicación do artigo 35 do Convenio de Istambul, "porque sen consentimento explícito o demais é violación"; o cumprimento dos compromisos internacionais subscritos por España como o Convenio de Istambul ou as resolucións do Comité CEDAW de Nacións Unidas; e que os delitos sexuais sexan considerados violencia machista, e que logo sexan tratados por xuíces formados nesta materia.

As reivindicacións inclúen a aplicación de medidas disciplinarias contra xuíces que ditan sentenzas misóxinas e patriarcais e a petición de que as mulleres que logran acceder con probas a un xulgado "non queden expostas a interpretacións antiigualitarias do dereito á liberdade sexual, que non sufran unha revictimización ou violencia institucional".

Parten da base de que a meta a alcanzar como sociedade non pode centrarse exclusivamente en evitar que estes delitos queden impunes, senón en que non se produzan. Por iso, esixen "unha coeducación afectivo-sexual dirixida a eliminar a cultura dá violación, na que a muller é considerada un mero obxecto para o goce dos varóns".