As oficinas de emprego empezarán a funcionar no edificio de Benito Corbal o próximo 22 de novembro

A apertura definitiva dos locais para asociacións no edificio de Benito Corbal terá lugar o próximo día 14 de novembro.

O acceso para as organizacións e usuarios será pola rúa Javier Puig Llamas, dentro do horario establecido de 9 da mañá a 22 da noite de luns a venres, e de 9 da mañá a 15 horas os sábados.

Ademais, as oficinas de emprego tamén comenzarán a funcionar este mesmo mes, en concreto, o día 22.

O novo e reformado edificio de Benito Corbal inaugurouse no mes de maio tras un investimento cercano aos 5 millóns de euros. Os case 6.000 metros do edificio situado no centro da cidade de Pontevedra albergarán nas súas tres primeiras plantas as oficinas de emprego, que ata agora estaban alugadas noutros dous locais de Eduardo Pondal.

Nas plantas terceira e cuarta estarán os despachos das asociacións, mentres que as plantas quinta, sexta e sétima estarán a disposición da Universidade de Vigo. Na oitava e última planta estará a futura fundación Manuel Moldes.