Profesionais sanitarios reivindican un sistema de Cualificacións e Clasificación Profesional no sector

Concentración en Montecelo por un sistema de cualificacións e clasificación profesional no sector sanitario © CC.OO.

Este mércores concentrábanse na entrada do Complexo Hospitalario de Montecelo un grupo de profesionais sanitarios, convocados por CC. OO., para reivindicar un sistema de cualificacións e clasificación profesional no sector sanitario.

Esta protesta enmárcase dentro das mobilizacións que se convocaron nos diferentes centros do sistema sanitario público de España, previa a unha manifestación xeral que se desenvolverá en Madrid o 30 de novembro. A concentración en Pontevedra contou co apoio dos sindicatos CSIF, CIG e UXT.

A proposta sindical contempla un novo marco de cualificación profesional, que supoñería un aumento de nivel e dos seus salarios. CC.OO. critica a anomalía de que o Estatuto básico do empregado público leve once anos cunha disposición transitoria que non se desenvolve.

Piden que o Goberno recoñeza o persoal sanitario. Ademais reclaman, entre outras melloras, a creación e reforma de novas titulacións de Formación Profesional Sanitaria; cambiar a especialidade de enfermaría médico-cirúrxica por dúas especialidades: enfermaría crítica e de urxencias e enfermaría de coidados paliativos e infecciosos; resolver urxentemente a avaliación da proba excepcional de enfermaría familiar e comunitaria; desenvolvemento pleno das competencias de Enfermería que a sitúe nun maior nivel de cualificación; establecer Urxencias e Emerxencias como unha especialidade médica e tamén incluír aos Traballadores Sociais como categoría sanitaria, incluída na Lei de Ordenación de Profesións Sanitarias.