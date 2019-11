A deterioración dos baixos e o prezo do aluguer sentencian as galerías de Vázquez Lescaille

Só dous baixos teñen actividade nas galerías de Vázquez Lescaille © Cristina Saiz Só dous baixos teñen actividade nas galerías de Vázquez Lescaille © Cristina Saiz Só dous baixos teñen actividade nas galerías de Vázquez Lescaille © Cristina Saiz Só dous baixos teñen actividade nas galerías de Vázquez Lescaille © Cristina Saiz

A curta galería que conecta as rúas Marqués de Riestra e Gutiérrez Mellado, en pleno centro pontevedrés, levan anos en crise. Dos seus sete baixos comerciais, rebosantes de actividade a comezos de século, só dous seguen abertos.

O tránsito de peóns por este emblemático corredor aínda é numeroso, pero a escuridade, o frío e os carteis de "alúgase" pegados nos escaparates acaparan toda a atención. "Estas galerías están moi vivas, pasa moitísima xente e aínda máis cando chove", destaca o propietario dunha inmobiliaria que aínda resiste nesta localización e convencido de que estes sete locais teñen futuro.

"Hai interese, o antigo local de Vázquez Lescaille ensínase moito porque ten fachada á rúa, o problema é que necesitan reforma, licenza e o prezo é outro punto", explican desde Fincas Carro, sen poder desvelar a renda que solicitan pola xoia destas céntricas galerías.

Os locais constan de tres plantas, ademais do baixo comercial, dispoñen dun soto e un alto que poden ser empregados como almacén. "Os establecementos están moi ben, pero hai que adecuar os prezos ao panorama actual", recoñece o propietario da inmobiliaria.

A deterioración dos mesmos, despois de tantos anos sen actividade, é outro dos factores que lastran as reaperturas. "Os sotos hai que acondicionalos porque temos problemas de humidades, pero é algo que deben acordar os arrendatarios cos propietarios", sinala o empresario, sen conceder tanta importancia a esta traba como ao prezo do aluguer.

"As galerías están a languidecer en todas partes, o atractivo de estar nunha zona cuberta xa non é o mesmo que o de hai anos", recoñece Miguel Lago, presidente do Centro Comercial Urbano Zona Monumental.

Desde o Concello tamén observan apenados o declive desta emblemática zona comercial sen poder facer nada por impedilo. "É a crise xeneralizada do comercio e moito máis nunhas galerías tan pequenas, que ademais son privadas. Non podemos facer nada", lamenta a concelleira de Promoción Económica, Yoya Blanco.

Ademais das circunstancias do mercado inmobiliario, desde o colectivo de comerciantes alertan de que a próxima apertura dun almacen loxístico de Amazon no Porriño afectará tamén de forma negativa ao comercio local, mentres que desde o Concello engaden a falta de relevo xeracional á lista de ingredientes que afectan á decadencia das galerías.

Pero a falta de iniciativas empresariais non son os únicos problemas que lastran o rexurdir destes locais. "Tiñamos un problema importante de falta de luz", recoñece o propietario da inmobiliaria Teucro, que xunto co resto de comerciantes conseguiu convencer aos donos das galerías de instalar lámpadas no corredor para dar algo máis de vida a unha zona que se nega a renderse.

De feito comeza a haber pequenos brotes verdes. O herbolario que dá á rúa Riestra dá boa mostra diso cunha afluencia constante de clientes, mentres que un novo negocio verá a luz no baixo de en fronte nas próximas semanas.