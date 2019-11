260 estudantes presentan os seus traballos no VIII encontro de escolas asociadas da Unesco

VIII Encontro de Escolas asociadas da Unesco © Concello de Pontevedra VIII Encontro de Escolas asociadas da Unesco © Concello de Pontevedra

260 estudantes presentan durante este xoves e venres os seus traballos relacionados coa cidadanía responsable e a mellora ambiental do planeta. Estas propostas preséntanse no Pazo da Cultura durante a celebración do VIII encontro de alumnado de escolas asociadas da Unesco, ao que asistía a concelleira Carmen Fouces.

A referencia fundamental para este evento atópase na Axenda 2030 e nos Obxectivos de desenvolvemento sustentable (ODS). Ao longo destas xornadas, os participantes recibirán o kit de desplastifícate, un conxunto de elementos en defensa do medio ambiente, que viaxa por todas as escolas Unesco tanto en territorio nacional como internacional.

O alumnado participante, de diversas idades, desenvolve varios talleres nos que se tratan temas sobre o quecemento global ou a desertización e levan a cabo traballos en rede onde cada menor acepta un compromiso co coidado do planeta.

Este venres, o alumnado extraerá conclusións e planteará temas para tratar nas aulas durante o curso escolar.