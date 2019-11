Renovan os colectores de lixo do Mercado, Benito Corbal e Virxe do Camiño

As rúas pontevedresas de Benito Corbal, Virxe do Camiño e a contorna do Mercado de Abastos teñen novos contedores de lixo. O Concello de Pontevedra concluíu esta semana a substitución destes colectores de 800 litros de capacidade nunha actuación que completa a realizada hai unhas semanas na zona monumental para mellorar a imaxe da cidade despois de que os hostaleiros queixásense do mal funcionamento do sistema de recollida de residuos.

A empresa concesionaria do servizo de recollida de lixo instalou dez novos contedores nestas rúas. Estes recipientes, xunto cos instalados no centro histórico, son de carga frontal e máis pequenos que os do resto de rúas da cidade, xa que o camión de carga lateral ten dificultades para manobrar nas rúas máis estreitas.

A renovación dos contedores súmase á campaña que acaba de poñer en marcha a concellería de Xestión de Residuos na que lembra aos establecementos comerciais e hostaleiros da zona vella que a recollida do vidro e o cartón realízase porta a porta.