O traslado das oficinas de Tráfico a Campolongo aínda terá que agardar a 2020

Nova sede da Xefatura provincial de Tráfico © PontevedraViva Nova sede da Xefatura provincial de Tráfico © PontevedraViva

Maica Larriba, subdelegada do Goberno en Pontevedra, agarda que a principios do próximo ano 2020 se faga efectivo o traslado das oficinas da Dirección Xeral de Tráfico (DXT) da súa actual localización na rúa Joaquín Costa ao novo local situado en Campolongo, nas proximidades ao edificio administrativo da Xunta de Galicia.

Os traballos de acondicionamento dese local xa finalizaron e, con todo, aínda non hai movemento no interior das novas dependencias situadas entre as rúas Branco Amor e Luís Braille. O motivo? A subdelegada do Goberno admite que se trata de problemas administrativos. Outras fontes gobernamentais confirman que desde o Ministerio de Interior se producía un atraso na tramitación para adquirir o mobiliario destas novas oficinas que, a diferenza das actuais, ofrecerían accesibilidade universal e serían máis amplas e modernas.

Larriba sinalaba que espera que en breve prazo de tempo se poida levar a cabo o esperado traslado e comécese a atender ao público nestas instalacións. As obras comezaban a finais de de 2018, despois dun proceso de licitación no que se detectaron irregularidades por parte dalgunhas das 21 empresas interesadas en realizar as obras de acondicionamento.

DEMANDAS POR DANOS NO EDIFICIO

Finalmente a empresa Ogmios Proxecto fíxose coa adxudicación dos traballos cun orzamento de 1.231.780 euros e un prazo de execución de seis meses. Segundo manifestan persoas que residen nos pisos do edificio, operarios da empresa traballaron mesmo durante as fins de semana para entregar a obra en prazo.

Con todo, estes traballos de acondicionamento provocaron danos en distintos puntos do edificio con aberturas de fendas en varias vivendas. Por este motivo, a comunidade iniciou os trámites para presentar demandas contra a empresa a través da administradora de leiras e realizouse unha análise dos distintos prexuízos causados no inmoble ao obxecto de reclamar por vía xudicial o importe destes danos, segundo informaron os propios interesados a PontevedraViva.