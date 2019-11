Un comité de expertos avaliará as ofertas para o Auditorio

O proxecto da construción do Auditorio continúa a súa andaina burocrática co nomeamento oficial do comité de expertos, un órgano que, segundo informou a alcaldesa, María Ramallo, "terá como función avaliar e puntuar, conforme aos pregos que se aprobaron no seu día, as ofertas que se presentaron para a redacción do proxecto do noso centro cultural".

Este comité reunirase nos próximos días para analizar esas opcións que están sobre a mesa. Unha vez o faga, trasladaralle as súas conclusións á Mesa de Contratación, que será a encargada, finalmente, de licitar as obras.

Segundo explicou Ramallo, a composición deste comité de expertos responde á necesidade de englobar neste órgano tan relevante a persoas cun perfil técnico e experto en materia urbanística e que sexan representantes das administracións que forman parte do proxecto.

Desta maneira, ademais do Concello de Marín, formará parte neste comité o Porto de Marín, dado que é o propietario dos terreos (que están cedidos en uso ao Concello) e a Xunta de Galicia, que aportará dous millóns de euros ao presuposto do Auditorio. Os outros dous millóns que compoñen a contía total da obra son aportados polos Fondos Europeos FEDER, dentro da Estratexia EDUSI – Marín 2020.

As persoas que conforman o órgano son: María Encarnación Rivas, directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia. Miguel Ángel Navarro, director da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra. Susana Rivadulla, Xefa do Servizo de Urbanismo da Xefatura Territorial da Xunta de Galicia. Anselmo Villanueva, presidente da Delegación de Pontevedra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Alberto Pensado, xurista da Administración Xeral do Concello de Marín, especializado en contratación pública.

Serán diversas cuestións técnicas, estéticas e de utilidade as que deberán avaliar os membros do comité de expertos, como que os proxectos cumpren coas normativas de edificabilidade incluídas no Plan Especial do Porto; tamén o tratamento que se fai nas ofertas dos volumes, os materiais e a estética xeral que se prantexa para o equipamento cultural da vila.

Tamén estudarán se as propostas inclúen o requisito, recollido nos pregos, de conseguir romper esa barreira visual que impón o cerramento do Porto, para o que se propón a incorporación de arborado en zonas específicas da rada, co obxectivo de minimizar o impacto tanto do peche da instalación como das naves.

O comité de expertos considerará fundamental que nas propostas estea incluída unha solución funcional que ordene adecuadamente os fluxos circulatorios de entrada e saída do Porto, permitindo que se acceda desde o centro urbano tanto ao recinto da rada como ao aparcadoiro subterráneo do Auditorio.

Esta solución debe ter en conta a maniobrabilidade dos vehículos que acceden á zona portuaria, que precisan de medidas adaptadas, como os transportes especiais de tramos de éolicos.