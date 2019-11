É tempo de magostos no colexio de Ponte Sampaio

Este venres o alumnado de primaria do CEIP de Ponte Sampaio participou no tradicional magosto escolar que persegue os obxectivos de dinamizar o uso da lingua galega na infancia a través do xogo e do traballo en equipo ao tempo que se promoven as festas populares e se interacciona coa contorna.

Mentres as mestras e o conserxe preparaban as castañas asadas, os nenos participaron en diversos xogos populares deseñados especialmente para esta actividade. Para superar as distintas probas a rapazada tivo que empregar as súas destrezas de traballo en equipo, resistencia, habilidade e velocidade física e mental.

Despois de xogar, os nenos estiveron degustando as castañas asadas e para rematar tiznáronse uns aos outros cos restos de cinza.

Tamén se lle deu un diploma de agradecemento ás familias colaboradoras e entregáronse os premios aos gañadores das cabazas do Samaín.