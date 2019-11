O PP e o PSOE discrepan sobre as casas de acollida para mulleres vítimas de violencia machista

A concelleira do Partido Popular de Pontevedra Silvia Junco elevará ao Pleno municipal deste luns a proposta de poñer en funcionamento un centro de acollida para mulleres que sofren violencia de xénero, persoas que para a popular "requiren dun espazo de protección debido á situación de indefensión que sofren".

Para iso, Junco pediu incluír nos próximos orzamentos unha partida para resolver "esta carencia de equipamento" que ten Pontevedra. "En ningún sitio recóllese que as casas de acollida sexan de competencia autonómica. De feito, das sete que existen en Galicia, cinco son de xestión municipal e as outras son levadas por entidades relixiosas. O Concello ten que tomarse en serio este tema dunha vez", dixo Junco.

Pola súa banda, a concelleira de Igualdade, Paloma Castro, presentou unha emenda á moción do PP na que lembra aos populares que "a regulación deste tipo de casas de acollida é unha competencia autonómica", polo que condiciona un hipotético respaldo do seu partido á proposta da oposición a que se modifique a redacción do texto e pídaselle esta infraestrutura á Xunta.

En calquera caso, Castro entende que un centro de acollida "non é precisamente a mellor opción para axudar as vítimas de violencia machista, xa que na maior parte dos casos, á marxe da solución habitacional, o que buscan é poder iniciar unha nova vida e contar con axudas económicas para facelo, xa que moitas delas veñen dunha vida na escuridade e dunha situación de sometemento económico". "Por certo, o PP non incrementou nin un só céntimo os orzamentos neste campo durante os últimos anos", apunta a socialista.

Na súa opinión, a defensa das vítimas de violencia machista "non pode caer na estigmatización das mesmas ou na creación de ghettos, agrupándoas nun centro dunha maneira que non responde a un maneira moderna e racional de atender ás súas necesidades". Tal e como sinala Paloma Castro, "iso é precisamente o que menos necesitan as vítimas".

Ao seu entender, "o que debería facer o Grupo Municipal do PP é instar á Xunta a que estude a necesidade e viabilidade dunha rede de pisos, nos que as mulleres poderían levar unha vida normal e anónima cos seus fillos, sen que ninguén as sinale como vítimas e cunha considerable mellora das súas condicións de seguridade e protección".

A isto a concelleira do Partido Popular Silvia Junco apunta que na provincia de Pontevedra só existe un centro situado en Vigo. "Só pouco máis do 10% das prazas de toda Galicia están na nosa provincia e ningunha na nosa cidade. As vítimas que necesitan acollida están a ser trasladadas a outras cidades e en Pontevedra seguimos sen este servizo básico".

Junco insistiu en que cando unha muller "pon un pé nun centro de acollida, faio nunha situación de emerxencia na que toda atención para a súa recuperación é pouca. A carencia dun centro de acollida está a provocar serios problemas a moitas mulleres"

A popular, que cualificou esta infraestrutura como "prioritaria para dar acubillo ás mulleres obrigadas a saír das súas casas para fuxir dos malos tratos", destacou que Pontevedra leva "case unha década sen un centro de acollida": "A situación é crítica: estamos a rexistrar un incremento importante no número de mulleres que acoden ao CIM para denunciar ser vítimas de violencia de xénero".