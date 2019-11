Cuntis incorpora a castaña á dieta diaria

Xabaril con castañas © Juan Mejuto Obradoiro de cociña a cargo do cheff Iván Méndez © Concello de Cuntis

Un magosto máis en Cuntis chegan as castañas pero non só dun xeito tradicional, se non, que tamén hai espazo para a innovación.

O sábado 16 de Novembro foi un día grande para a castaña na vila termal, e por iso, o Concello de Cuntis encargouse de encher de actividades un programa completísimo.

Comezaron cun taller de cociña a cargo do cheff Iván Méndez o cal acudiron arredor de medio cento de persoas que puideron saber todas as chaves para incorporar este froito á dieta diaria.

Ao mediodía chegou a hora das tapas polos diferentes bares no cal degustar este producto dun xeito diferente.

E pola tarde, seguiron os obradoiros con inchables onde os máis cativos desfrutaron dun xeito ameno.

E xa para rematar un taller de repostaría na Praza de Abastos no cal se elaboraron as creacións que se degustaron na carpa da Praza da Constitución xunto o Magosto tradicional no que non faltaron as actuacións musicais.