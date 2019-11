O Rey Juan Carlos asiste ao final da Copa de España de 6 metros en Sanxenxo

Cerimonia de entrega de trofeos da Copa de España de 6 metros © María Muíña Cerimonia de entrega de trofeos da Copa de España de 6 metros © María Muíña Cerimonia de entrega de trofeos da Copa de España de 6 metros © María Muíña

Broche de ouro final á Copa de España de 6 metros en Sanxenxo. Este sábado, tras a primeira xornada da última cita do circuíto, celebrouse a cerimonia de entrega de trofeos. O acto estivo presidido polo Rey Juan Carlos e contou coa asistencia do presidente da Xunta Alberto Núñez Feijóo; a secretaria de Estado para o Deporte, Mª José Rienda; o secretario xeral para ou Deporte, José Ramón Lete; o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; e o almirante Fausto Escrigas.

Telmo Martín foi o encargado de abrir o acto e fíxoo destacando que "el año que viene celebraremos aquí el campeonato de Europa de 6 Metros y en el 2021, año Xacobeo, el Mundial".

O presidente da Xunta lembrou cando o Rey Juan Carlos chamoulle para confirmarlle que a candidatura de Galicia fora a elixida para albergar estes dous campionatos consecutivos, "y nunca estaremos lo suficientemente agradecidos por ponernos una vez más en el mapa del mundo y en el mapa de la élite de este deporte. En Galicia estamos muy contentos con usted, Su Majestad, porque es nuestro permanente embajador, embajador vitalicio de Galicia y del Camino de Santiago".

O "Bribon 500 Movistar" e o "Seljm" foron os dous grandes protagonistas da noite e é que ambos renovaron este ano a vitoria obtida na Copa de España de 2018.

Esta fin de semana, ademais, o barco que patronea habitualmente Don Juan Carlos –que nesta ocasión está dirixido por Jane Abascal- contou a bordo coa secretaria de Estado para o Deporte.

Pola súa banda o gañador do Trofeo Xacobeo 2021, o "Seljm" de Patrick Monteiro, recibiu o premio de vencedor da clase Open.

Este domingo, celebrouse en augas de Sanxenxo a última xornada de regatas da tempada e, do mesmo xeito que na xornada do sábado, a Infanta Dona Elena volveu competir a bordo do "Erica".

Pantalla completa Cerimonia de entrega de trofeos da Copa de España de 6 metros O acto tivo lugar este sábado en Sanxenxo e estivo presidido polo Rey Juan Carlos coa asistencia do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entre outras autoridades. © María Muíña