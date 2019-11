Sesión solidaria de zumba na Universidade

Cartel promocional do maratón de zumba 2019 da Universidade de Vigo © Uvigo

A universidade de Vigo organiza o día 28 de novembro unha xornada solidaria de zumba no Pavillón Universitario aberto a toda a cidadanía en beneficio do comedor dos Franciscanos de Pontevedra. O único condicionante para participar na actividade, prevista entre as 19.30 e as 21 horas, é achegar un quilo de alimentos non perecedoiros.

Esta iniciativa, que alcanza xa a décimo sétima edición, adianta a súa celebración, antes coincidía coas datas de Nadal, para facilitar a participación dun maior número de persoas e evitar a coincidencia coa época de exames. A intención dos organizadores é superar os 350 quilos.

Doutra banda, a área de Benestar, Saúde e Deporte da Universidade promove estes días actividades deportivas de carácter gratuíto para os universitarios como bádminton, defensa persoal e xogos colectivos.