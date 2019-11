A alcaldesa de Moraña di que o BNG é un partido excluínte por criticar o programa municipal para o 25N

Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña, lamentou as críticas realizadas polo grupo municipal do BNG pola celebración dunha exposición sobre homes defensores do feminismo. A máxima responsable municipal entende que os nacionalistas teñen unha "concepción sectaria" e acúsalles de pretender dar leccións e apropiarse desta cuestión igual que fan coa defensa de Galicia, manifestou.

Piñeiro defende o programa e alega que en Moraña a loita pola igualdade contra a violencia de xénero pertence a "todas e todos os veciños". A alcaldesa cre que o BNG é un partido "excluínte, elitista e que se arroga unha superioridade moral que ninguén lles outorgou".

A rexedora considera que o Bloque "retorceu a realidade" co único obxectivo de criticar ao goberno local e recalcou que é mentira que o 25 N de Moraña vaia a estar protagonizado e dedicado aos homes. Aclarou, neste sentido, que hai unha exposición 'Todos feministas... E ti?', que se centra nos homes loitadores pola igualdade e que encaixa no concepto transversal para que se implique toda a sociedade e lograr unha igualdade real e finalizar coa violencia de xénero.

Por último, a alcaldesa defende o "gran traballo" realizado polo Centro de Información á Muller (CIM) de Moraña con continuas actividades para fomentar a igualdade durante todo o ano. Respondeu tamén a critícalas que o BNG realizou sobre o programa afirmando que o CIM está formado por persoal con formación, comprometido pola igualdade e cunha traxectoria reputada na loita feminista.