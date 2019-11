Novembro pecha coa chegada de máis borrascas e "choivas xeneralizadas", avanza MeteoGalicia

Choiva en Pontevedra © Diego Torrado

A climatoloxía non dá tregua e novembro despedirase como un dos meses máis chuviosos dos últimos anos nas Rías Baixas e en toda Galicia en xeral.

Así o avanza o servizo de predición meteorolóxica MeteoGalicia, que prognostica a chegada de varias borrascas atlánticas que manterán a inestabilidade e as precipitacións en forma de choiva como tónica xeneralizada.

No que respecta ao comezo da semana "espéranse precipitacións todos os días", con alternancia de períodos de ceos moi nubrados con outros con nubes e claros.

Iso en canto á primeira metade da semana, pero a segunda, coincidindo cos últimos días do mes de novembro, non será menos xa que "as choivas serán xeneralizadas na maior parte do territorio", sinala MeteoGalicia.

As temperaturas "serán normais para a época do ano", completa o servizo meteorolóxico, con máximas entre os 14 e 17 graos e mínimas suaves que se situarán entre os 10 e os 13 graos centígrados en Pontevedra.