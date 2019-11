Cinco horas sen luz por unha combustión nunha arqueta eléctrica

Intervención dos bombeiros nun local comercial situado nun baixo de Benito Corbal © Cristina Saiz

Os bombeiros do Parque de Pontevedra interviñan este mércores no establecemento comercial Elena by Mepiachi, situado no baixo do edificio número 53 da rúa Benito Corbal. Eran requiridos porque se detectaban pequenas explosións no rexistro eléctrico situado na entrada do local.

Os bombeiros comprobaron que un dos cables da arqueta atopábase en malas condicións e que se produciu unha filtración de auga que provocaba as explosións causantes ademais de mal cheiro.

Foi necesario establecer un precinto de seguridade ante o establecemento comercial para evitar o paso dos peóns e os bombeiros mantivéronse controlando a temperatura do rexistro eléctrico onde se iniciou a combustión. Aplicaron CO2 con extintores e airearon a zona, segundo indicaron desde o Parque de Bombeiros. Ademais, cortábase a fase xeral da subministración eléctrica do edificio a partir das 11.00 horas despois de alertar á empresa subministradora Naturgy para que enviase un equipo técnico que resolvese a incidencia no cableado situado na arqueta.

Ata as 16.30 horas, os técnicos da compañía non lograron resolver o problema. Veciños do edificio sinalan que durante a madrugada do sábado ao domingo rexistrouse un fallo eléctrico nesta contorna e foi necesaria a intervención de técnicos para que se recuperase a subministración.